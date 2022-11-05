В РК продолжается рост инфляции

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Рост потребительских цен составил в Республике Корея в октябре 5,7% в годовом исчислении. Как сообщили в Национальном статистическом управлении, инфляция превышает целевой уровень в 2%, установленный Банком Кореи, 19 месяцев подряд. Кроме того, шесть месяцев подряд она превышает 5%. Больше всего подорожали коммунальные услуги (на 23,1%) и овощи (на 21,6%). Существенно подорожали также нефтепродукты, сельскохозяйственная, рыбная и животноводческая продукция. Цены на 144 предмета первой необходимости, тесно связанных с повседневной жизнью людей, такие как продукты питания, одежда и жильё, выросли в октябре на 6,5% в годовом исчислении. Базовая инфляция, не учитывающая рост цен на продукты питания и нефть, составила в прошлом месяце 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Возникает вопрос: достигла ли инфляция пика? Банк Кореи прогнозирует, что она будет превышать 5% по крайней мере до конца первого квартала будущего года. В заявлении министерства планирования и финансов говорится, что цены, как ожидается, останутся высокими «в течение значительного периода времени», хотя их рост начнёт постепенно замедляться. Если нынешний уровень инфляции сохранится, Банк Кореи вынужден будет продолжать повышение учётной ставки. С другой стороны, если учётная ставка будут продолжать расти, в то время как экономический рост замедляется, общий спад ускорится. В ситуации, когда долговое бремя домохозяйств и мелких предпринимателей продолжает расти, повышение учётной ставки приведёт к сокращению потребления. Правительству придётся искать выход из непростой ситуации.