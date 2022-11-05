Трагедия в сеульском районе Итхэвон

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Более 150-ти погибших и столько же получивших травмы различной степени тяжести, 26 погибших иностранцев - таковы трагические последствия празднования Хэллоуина в сеульском районе Итхэвон. Около 22 часов 29 октября несколько тысяч человек собрались в переулке длиной 40 метров и шириной чуть больше трёх метров, который соединяет улицу Итхэвон-но с проходящей параллельно ей пешеходной улицей, на которой расположены бары и рестораны. По словам свидетелей, несколько человек, находившихся впереди, упали под напором толпы, и их раздавливали те, кто пытался пройти сзади. Это самая страшная катастрофа в истории страны с 2014 года, когда в результате затопления парома «Сэволь» у южного побережья погибли 304 человека.

Между тем, трагедии можно было избежать, если бы были своевременно приняты меры безопасности. Начальник полицейского управления Республики Корея Юн Хи Гын признал, что действия сотрудников полиции и пожарной охраны оказались запоздалыми и недостаточно эффективными. Незадолго до трагедии в службу экстренной помощи 112 поступило множество звонков. Звонившие информировали о том, что ситуация обостряется, но на место трагедии не были немедленно направлены сотрудники экстренных служб.

Президент страны Юн Сок Ёль, получив информацию о трагическом инциденте, немедленно прибыл в свой рабочий кабинет и созвал совещание, на котором дал указание руководителям правительственных ведомств и муниципальных служб немедленно оказать медицинскую помощь пострадавшим. Первого ноября глава государства выступил на заседании правительства, подчеркнув важность открытого расследования причин трагедии. Он отметил необходимость создания в стране системы безопасности, нацеленной на предотвращение трагедий во время любых массовых мероприятий, в том числе, стихийных и проходящих без организатора. Самое главное для правительства – это исключить саму возможность подобных трагедий.