Эмоциональный вечер вместе с Рой Ким

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В первую субботу последнего осеннего месяца на наших волнах прозвучали эмоциональные песни популярного автора-исполнителя Роя Кима(로이킴). Впервые перед публикой певец появился в 2012 году через музыкальное шоу на выживание Superstar K4(슈퍼스타K4). На протяжении всей программы он уверенно держался в первой пятерке и стал окончательным победителем шоу. В 2013 году парень официально дебютировал с синглом «Весна весна весна»(봄봄봄). Песня стала настолько популярной, что теперь без нее о весеннем плейлисте и речи быть не может! Нашу рубрику мы открыли лиричной песней под названием «Ковш Большой Медведицы»(북두칠성). Трек входит в одноименный третий студийный альбом, выпущенный в 2015 году.

После победы в музыкальной программе Рой Ким активно сочинял музыкальные работы, выпускал альбомы, принимал участие в теле- и радиошоу и даже снимался во многих рекламах. В 2017 году парень приостановил деятельность и временно уехал в Штаты, чтобы продолжить обучение в университете. В 2018 году, посреди учебы он выпустил сингл для своих поклонников, которые с нетерпением ждали его возвращения. Песня называется «Расстаться можно потом»(그 때 헤어지면 돼). Вместе с релизом композиция заняла первое место во всех музыкальных чартах страны и долгое время держалась на верхних строчках хит-парадов. Этот мега-хит также прозвучал на наших волнах.

В 2019 году певец с отличием окончил престижный Джорджтаунский университет, а в следующем году был зачислен в корпус морской пехоты. И вот, в 25 октября текущего года Рой Ким наконец вернулся к поклонникам с новой музыкальной работой. Четвертый полноформатный альбом называется [, and](그리고). А мы предложили нашим слушателям послушать его старые хиты-композиции «Вдруг»(문득) и 12 o'clock, а также «Не покидай меня»(떠나지마라), «Проходя мимо»(스쳐간다) и Home.

В следующем году певец будет праздновать юбилей – 10 лет со дня дебюта! Он заявил, что теперь планирует чаще встречаться со своими поклонниками. Вот, уже в этом месяце Рой дает сольный концерт, и многие меломаны в предвкушении долгожданного концерта этого талантливого автора-исполнителя с бархатным голосом.