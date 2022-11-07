В Пусане открывается фестиваль независимого кино





Пусанский фестиваль независимого кино состоится в период с 17 по 21 ноября. Предстоящее мероприятие станет 24-м по счёту, оно пройдёт на территории нескольких кинотеатров города, в том числе во «Дворце кино». В конкурсной программе Made in Busan примут участие 11 короткометражных и 3 полнометражных фильма. Организаторы ранее представили официальный трейлер, автором которого стал прошлогодний победитель фестиваля режиссёр Чан Тхэ Гу (장태구), представивший кинокартину «Куда бы нам пойти?» (어디에도 없는 시간). Полутораминутный видеоролик описывает один день из жизни молодого человека, решившего вместе со своим котом отправится к побережью Пусана. Основное внимание в нём уделяется местным пейзажам, что придаёт видео душевное тепло и некую чувственность.