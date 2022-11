Певец RM из BTS представит первый сольник

ⓒ Big Hit Music

Участник группы BTS (방탄소년단) RM завершает работу над своим первым сольным проектом. Как сообщили в продюсерском агентстве Big Hit Music, предварительная дата выхода пластинки запланирована на 25 ноября. Таким образом, RM в скором времени станет третьим певцом в группе BTS, выпустившим сольный альбом. Ранее свои работы представили два других участника группы: 15 июля вышел альбом «Чёрт из табакерки» (Jack In The Box) из десяти песен в исполнении J-Hope (제이홉), а 28 октября состоялся релиз сингла The Astronaut в исполнении JIN (진), занявшего 32-ю строчку в музыкальном чарте Spotify. В ближайшем будущем участникам BTS предстоит пройти срочную службу по призыву. Первым отдать долг родине отправится 30-летний певец JIN. Воссоединение группы BTS запланировано на 2025 год, после возвращения всех участников из армии.