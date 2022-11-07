Фильм «Признание» - лидер кинопроката в РК

ⓒ LOTTE Entertainment

Фильм «Признание» (자백) в главной роли с актёром Со Чжи Сопом (소지섭) является абсолютным лидером южнокорейского кинопроката. По состоянию на 5 ноября кинокартина режиссёра Юн Чжон Сока (윤종석) занимает первое место в списке как по кассовым сборам, так и по числу зрителей. Как отметили в Корейском комитете развития кинематографии, фильм находится на первой строчке кинопроката, начиная с 27 октября. На втором месте южнокорейская драма «Вспомнить» (REMEMBER) режиссёра Ли Иль Хёна (이일형), на третьем – американский боевик «Чёрный Адам» режиссёра Жауме Кольет-Серра. Триллер «Признание» вышел в прокат 26 октября. Он является римейком кинокартины испанского режиссёра Ориола Паоло «Невидимый гость», премьера которой состоялась в 2016 году. Южнокорейская версия повествует об истории бизнесмена Ю Мин Хо, обвиняемого в убийстве своей любовницы Ким Сэ Хи, и пришедшей ему на помощь адвокате Ян Син Э.