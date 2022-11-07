Какой сериал смотрит южнокорейская молодёжь?





Сериал «Не унывай» (Cheer Up), вышедший на экраны 3 октября, получил большую популярность среди южнокорейской молодёжи. Об этом свидетельствует количество просмотров видеороликов со сценами из сериала, представленных на YouTube. Более высокий рейтинг в интернете по сравнению с телевизионным объясняется тем, что основная аудитория сериала – это зрители в возрасте от 10 до 30 лет, большая часть из которых не привыкла к просмотру контента по телевизору. Сюжет сериала повествует о студентах, собравшихся в группе поддержки чирлидеров «Тхэия» при университете Ёнхи. В качестве основных факторов, сказавшихся на его высокой популярности, называется социальное дистанцирование во время пандемии коронавируса. Действовавшие в течение продолжительного времени ограничения значительным образом повлияли на университетскую жизнь южнокорейских студентов, отличающуюся большим количеством фестивалей, концертов и других мероприятий. Сериал «Не унывай» выходит каждый вечер по понедельникам и вторникам на телеканале SBS. Главные роли в нём сыграли актёр Пэ Ин Хёк (배인혁) и актриса Хан Чжи Хён (한지현).