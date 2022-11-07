ⓒJung Chae-yean Instagram

Дата рождения: 1 декабря 1997 г.

Вес: 47 кг

Рост: 166 см

Дебют: музыкальный альбом Do It Amazing в составе гёрл-группы DIA, 2015 год





Певица и актриса Чон Чхэ Ён родилась в городе Сунчхоне провинции Чолла-Намдо, после чего вместе с родителями переехала в город Анян провинции Кёнгидо. С детства она мечтала стать продавцом, поскольку любила играть со штрих-кодами. Повзрослев, девушка выбрала для себя профессию актрисы и поступила в Сеульскую школу исполнительских искусств. Во время учёбы в старших классах Чон Чхэ Ён подписала контракт с продюсерским агентством MBK Entertainment, в составе которого начала готовится к дебюту в качестве певицы. В сентябре 2015 года Чон Чхэ Ён дебютировала в составе гёрл-группы DIA. Затем в мае 2016 года дебютировала в составе ещё одного музыкального коллектива I.O.I (아이오아이), просуществовавшего до января 2017 года. Параллельно с этим Чон Чхэ Ён начала съёмки в сериалах. Её первой работой стал веб-сериал «Сладкое искушение» (달콤한 유혹). За последние семь лет артистка снялась в одиннадцати сериалах, среди которых стоит выделить две её последние работы – «Влюблённость» (연모) телеканала KBS2 и «Золотая ложка» (금수저) телеканала MBC. В 2018 году на экраны вышел единственный фильм с участием Чон Чхэ Ён «Живи снова, люби снова» (라라). В сентябре 2022 года артистка подписала контракт с другим продюсерским агентством BH Entertainment.