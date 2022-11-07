День и Луна (낮과 달)

Последняя миссия ангела: Любовь (9) 맘에 걸리네
2022-11-07
#Новости шоу-бизнеса l 2022-11-07
Режиссёр: Ли Ён А
В ролях: Ю Да Ин, Чо Ын Чжи, Чон Ён Соп
Премьера: 20 октября 2022 г.
Южнокореянка Мин Хи после смерти мужа решает начать всё сначала и переезжает на остров Чечжудо. На новом месте Мин Хи заводит несколько друзей, в числе которых оказались Мок Ха и её сын Тхэ Гён. Вскоре героине становится известно о том, что Мок Ха является первой любовью её покойного мужа. Этот неприятный для неё факт кардинальным образом меняет их отношения.
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