День и Луна (낮과 달)





Режиссёр: Ли Ён А

В ролях: Ю Да Ин, Чо Ын Чжи, Чон Ён Соп

Премьера: 20 октября 2022 г.





Южнокореянка Мин Хи после смерти мужа решает начать всё сначала и переезжает на остров Чечжудо. На новом месте Мин Хи заводит несколько друзей, в числе которых оказались Мок Ха и её сын Тхэ Гён. Вскоре героине становится известно о том, что Мок Ха является первой любовью её покойного мужа. Этот неприятный для неё факт кардинальным образом меняет их отношения.