Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Последняя миссия ангела: Любовь (9) 맘에 걸리네

#Говорим как герои сериалов l 2022-11-07

Говорим как герои сериалов

Диалог недели 

단: 아직 시간 있어.

Дан: Время ещё есть. 

연서: 아니 그게 아니라.. 감독님이....  

Ён Со: Я не об этом… Режиссёр…

단: 그 사람이 왜? 자기 식대로 안 췄다고 뭐라고 해? 

Дан: Что он? Возмущается, потому что ты не станцевала так, как он велел?

아님 뭐 이상한 소리.. 막 그런 거 하구 그래? 

Или… Может, он говорит какие-то странные вещи?

연서: 할 말 있다고, 올 때까지 기다린다고...

Ён Со: Он сказал, что хочет мне что хочет поговорить. Что будет ждать меня….

안 간다고 얘기는 해놨는데 맘에 걸리네. 

Я сказала, что не приду, но меня это беспокоит.

단: 그 사람 웃기는 사람이네! 고고한 척은 혼자 다 하더니.

Дан: Какой забавный персонаж! Он же всё строил из себя благородного.

너한테 기다린다고 했다고? 신경 쓰지도 말고 받아주지도 마! 

Говоришь, он сказал тебе, что будет ждать? Не обращай внимания и не отвечай ему!


Фраза недели 

맘에 걸리네

[Мам-э гол-ли-нэ] 

Меня это беспокоит


Примеры 

☞ 아이한테 야단을 좀 심하게 쳤는데 그게 맘에 걸리네요.

«Я сильно отругала ребёнка, и теперь у меня нехорошо на душе»


☞ 집에서 나올 때 다리미 껐는지 안껐는지 기억이 안나는데 계속 맘에 걸리네.

«Не помню, выключила ли я утюг, когда уходила из дома, меня это так беспокоит»


☞ 서울에서 모스크바까지 가는 길이 9시간 걸려요

«Дорога от Сеула до Москвы занимает 2 часа»


☞ 감기에 걸리다

«Заразиться простудой / простудиться»  


Другие выражения

☞ 양심에 걸리네 

«Беспокоить / гнести / лежать на душе»


☞ 걸리다

«Занимать (о времени)»


☞ 걸리다

«Заразиться»


Комментировать

Отправить
zi3cw2
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >