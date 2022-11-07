Последняя миссия ангела: Любовь (9) 맘에 걸리네
2022-11-07
#Говорим как герои сериалов l 2022-11-07
Диалог недели
단: 아직 시간 있어.
Дан: Время ещё есть.
연서: 아니 그게 아니라.. 감독님이....
Ён Со: Я не об этом… Режиссёр…
단: 그 사람이 왜? 자기 식대로 안 췄다고 뭐라고 해?
Дан: Что он? Возмущается, потому что ты не станцевала так, как он велел?
아님 뭐 이상한 소리.. 막 그런 거 하구 그래?
Или… Может, он говорит какие-то странные вещи?
연서: 할 말 있다고, 올 때까지 기다린다고...
Ён Со: Он сказал, что хочет мне что хочет поговорить. Что будет ждать меня….
안 간다고 얘기는 해놨는데 맘에 걸리네.
Я сказала, что не приду, но меня это беспокоит.
단: 그 사람 웃기는 사람이네! 고고한 척은 혼자 다 하더니.
Дан: Какой забавный персонаж! Он же всё строил из себя благородного.
너한테 기다린다고 했다고? 신경 쓰지도 말고 받아주지도 마!
Говоришь, он сказал тебе, что будет ждать? Не обращай внимания и не отвечай ему!
Фраза недели
맘에 걸리네
[Мам-э гол-ли-нэ]
Меня это беспокоит
Примеры
☞ 아이한테 야단을 좀 심하게 쳤는데 그게 맘에 걸리네요.
«Я сильно отругала ребёнка, и теперь у меня нехорошо на душе»
☞ 집에서 나올 때 다리미 껐는지 안껐는지 기억이 안나는데 계속 맘에 걸리네.
«Не помню, выключила ли я утюг, когда уходила из дома, меня это так беспокоит»
☞ 서울에서 모스크바까지 가는 길이 9시간 걸려요
«Дорога от Сеула до Москвы занимает 2 часа»
☞ 감기에 걸리다
«Заразиться простудой / простудиться»
Другие выражения
☞ 양심에 걸리네
«Беспокоить / гнести / лежать на душе»
☞ 걸리다
«Занимать (о времени)»
☞ 걸리다
«Заразиться»
2022-11-07
2022-11-07
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