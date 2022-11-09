Совсем недавно по корейскому сельскохозяйственному календарю начался период, который называется «иптон» (приход зимы). Теперь и погода, и даты в календаре всё чаще заставляют нас задумываться о приближающейся зиме, поэтому мы подготовили для вас традиционные песни о зиме и зимних развлечениях.





Выпуск 591. Приход зимы

* Песня «Пейзаж зимним утром» (композитор Ю Ын Сон) – Квон Ён Ми (флейта согым), Ким Гван Сок (гитара)

* Песня «Декабрьский месяц» – Группа «Соульчиги»

* Песня «Снег идёт» – Чон Сан Хи, Ю Чхэ Рён (вокал)