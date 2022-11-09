Песенные конкурсы в Северной Корее
2022-11-09
#Мелодии Кореи l 2022-11-10
Совсем недавно по корейскому сельскохозяйственному календарю начался период, который называется «иптон» (приход зимы). Теперь и погода, и даты в календаре всё чаще заставляют нас задумываться о приближающейся зиме, поэтому мы подготовили для вас традиционные песни о зиме и зимних развлечениях.
Выпуск 591. Приход зимы
* Песня «Пейзаж зимним утром» (композитор Ю Ын Сон) – Квон Ён Ми (флейта согым), Ким Гван Сок (гитара)
* Песня «Декабрьский месяц» – Группа «Соульчиги»
* Песня «Снег идёт» – Чон Сан Хи, Ю Чхэ Рён (вокал)
2022-11-09
2022-11-08
2022-11-09 12:16:21
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