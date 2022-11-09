В учебные программы школ РК будут внесены изменения

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9 ноября министерство образования Республики Корея выпустило уведомление о поправках к учебным программам школ всех ступеней и учреждений дополнительного образования. Они будут вводиться в действие поэтапно, в период с 2024 по 2027 год. Впервые за последние семь лет в ряд трактовок исторических событий и социальных явлений будут внесены уточнения и дополнения.

В частности, Корейская война 1950-53 годов будет описана в новых учебниках как «Корейская война, которая началась с вторжения Северной Кореи в Южную». Такие понятия как «свободная демократия» и «свободный демократический порядок» в описании национальной идентичности и некоторых исторических событий в учебниках для средних и старших школ будут употребляться параллельно с термином «демократия». В качестве обоснования данного изменения приводится тот факт, что понятие «свобода» содержится в Конституции страны, последние поправки в которую были внесены ещё в 1987 году.

При преподавании общественных предметов решено упоминать о «свободной конкуренции», которая является основой рыночной экономики. В новых учебниках появится термин «члены общества, которые подвергаются дискриминации по признаку пола, возраста, расы, национальности, инвалидности и других факторов». Он объединит инвалидов, иммигрантов и представителей сексуальных меньшинств, которые сейчас входят в категорию «социальных меньшинств». После трагедии в сеульском районе Итхэвон, в результате которой погибли более 150 человек, принято решение активизировать преподавание основ безопасности на теоретических и практических занятиях.

Как пояснили в министерстве образования, поправки отражают общественное мнение по ряду социально-политических и экономических проблем. Между тем, Корейская федерация учительских ассоциаций и Корейский профсоюз учителей по-разному реагируют на них, что может привести к конфликту.