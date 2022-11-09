Представлена стратегия водородной экономики

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9 ноября под председательством премьер-министра Хан Док Су состоялось первое после начала работы нового правительства заседание комитета по водородной экономике. Представленная на заседании стратегия развития водородной экономики предусматривает распространение до 2030 года более 30 тыс. коммерческих автомобилей на водородных топливных элементах. Для этого будет расширена программа выплаты субсидий на приобретение водородного транспорта, а также снижен налог на его покупку.

Одновременно предусмотрена 100-процентная локализация водородных технологий с целью обеспечения водородного транспорта достаточным количеством топлива. Для этого будут созданы мощности, позволяющие производить 40 тыс. тонн жидкого водорода в год. К 2030 году планируется создать не менее пятисот компаний, которые специализируются на водороде, а к 2040 году довести их количество до тысячи. Правительство будет поощрять развитие технологий, которые позволят увеличить срок службы водородных топливных элементов для грузовиков с нынешних 160 тыс. км до 500 тыс. км к 2026 году и до 800 тыс. км к 2030 году.

Водородная экономика – это экономика будущего. Она предусматривает переход на водород в качестве основного источника энергии как альтернативу ископаемому топливу, запасы которого могут иссякнуть. Следовательно, в будущем водородные технологии будут доминировать, и страна, которая их активно развивает, может возглавить мировую экономику.