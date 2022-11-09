Шесть месяцев президентства Юн Сок Ёля

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Шесть месяцев назад власть в Республике Корея перешла от либералов к консерваторам. Одновременно завершилась «эпоха Чхонвадэ» и началась «эпоха Ёнсан». Это значит, что президент и его администрация теперь работают не в исторической резиденции главы государства Чхонвадэ, а в бывшем комплексе зданий министерства обороны в сеульском районе Ёнсан. Привычными стали краткие пресс-конференции главы государства перед началом рабочего дня. Эти новшества - реализация предвыборного обещания президента Юн Сок Ёля избавиться от авторитарной имперской системы управления государством и стать ближе к народу.

Произошли существенные изменения и в управлении экономикой. Если прежняя администрация ставила экономический рост в зависимость от роста доходов населения, то администрация Юн Сок Ёля ставит во главу угла частный сектор экономики. Ещё одним заметным изменением является отмена политики поэтапного отказа от ядерной энергии и восстановление «ядерной экосистемы».

В области внешней политики и безопасности основное внимание уделяется союзу между Сеулом и Вашингтоном, а также восстановлению южнокорейско-японских связей. В межкорейских отношениях «смелая инициатива», требующая денуклеаризации Корейского полуострова в качестве условия для налаживания отношений между Югом и Севером, заменила политику прежнего правительства, предусматривавшую поэтапное сближение. На растущую ракетную и ядерную угрозу со стороны Северной Кореи новая администрация отвечает «расширенным сдерживанием», которое основано на союзе между Сеулом и Вашингтоном, а также на сотрудничестве между Республикой Корея, США и Японией.

Новой администрации приходится справляться с высокими процентными ставками, высокой инфляцией и переоценённым долларом. Ещё одна неотложная задача - ликвидация последствий трагического инцидента в сеульском районе Итхэвон, который привёл к большому количеству жертв. Нельзя забывать и о кризисе безопасности, который усугубили недавние ракетные провокации Северной Кореи. Ситуацию усугубляет низкий рейтинг нового правительства, который колеблется в пределах 30%. Все эти задачи требуют неотложного решения.