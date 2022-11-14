Музыкальные новинки октября 2022 года





С вами вторая суббота месяца, которая посвящается музыкальными релизами, выпущенными разными исполнителями за последний месяц. Нашу рубрику открыла драматичная композиция от замечательного кроссоверного дуэта Duetto(듀에토). Участников дуэта Пэк Ин Тхэ(백인태) и Ю Сыль Ги(유슬기) связывает долгая история дружбы, которая началась еще в университете. Классические теноры по образованию, они вместе учились под руководством всемирно известного оперного певца-баритона Ко Сон Хёна(고성현). В 2016 году они вместе приняли участие в музыкальном ТВ-шоу Призрачный певец(팬텀싱어). По итогам первого сезона шоу квартет «INGIHYUNSANG»(인기현상), в котором состояли Пэк Ин Тхэ и Ю Сыль Ги, занял второе место. В 2017 году два друга дебютировали как дуэт. Коллектив в основном исполняет поп-оперные и балладные песни. В нашем эфире прозвучал их новый сингл «Одурманен запахом цветов»(꽃잎에 흐드러지다/ Fool of scent).

С новой работой вернулась Че А(제아) из Brown Eyed Girls(브라운아이드걸스). Че А является одной из самых талантливых певиц и самой старшей участницей среди всех участниц корейских гёрлз-групп – ей уже 41 год! Вместе мы прослушали музыкальный трек «Orange Drive».

Следом мы представили вашему вниманию лирический хип-хоп трек под названием «Недоступная»(수월경화) в исполнении рэпера Ким Сын Мина(김승민). По-корейски музыкальная дорожка называется «수월경화», что значит «Цветы в зеркале, луна на воде».

Далее на наших волнах прозвучала композиция «Звезда»(별) в исполнении певца Кан Тхэ Квана(강태관). Он начал свою музыкальную карьеру как исполнитель пхансори(판소리), одного из жанра корейской народной музыки. Певец стал известным благодаря ТВ-шоу «Мистер трот»(미스터트롯). Интересно, что до участия в конкурсе, Кан Тхэ Кван никогда не пробовал исполнять песни жанра трот. Певец не смог выйти в финал, зато расширил свой музыкальный потенциал и дебютировал как исполнитель жанра трот.

Музыкальная исполнительница Luli Lee(이루리) дебютировала в 2011 году как басистка инди-бэнда по имени Bye Bye Badman(바이 바이 배드맨). В 2018 году она дебютировала как сольный исполнитель. Мы прослушали заглавный трек «Пламя»(불꽃) из ее первого альбома, который был выпущен в октябре.

Своим первым сольником поклонников порадовал певец Ли Чхан Хёк(이찬혁) из дуэта AKMU(악뮤). Иное прозвище певца – гений-композитор, который создает не только уникальные мелодии, но и хорошие тексты для песен. Первый сольный альбом [ERROR] вышел 17 октября, и мы с вами прослушали титульный трек, который называется «Панорама»(파노라마).

В завершении нашей программы в эфире прозвучал полный позитивной энергии сингл «Герой»(영웅) в исполнении Кхоётхэ(코요태).