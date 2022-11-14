Последняя миссия ангела: Любовь (10) 내가 지켜줄게

Диалог недели

연서: 말 안 들을 거야?

Ён Со: Ты так и будешь противиться?

단: 유령이라고 생각하라니까.

Дан: Я же сказал, считай меня привидением.

연서: 천사를 어떻게 유령이라고 생각해!

Ён Со: Как я могу считать ангела привидением?

단: 오늘 밤에 같이 있어 줄까?

Дан: Остаться с тобой сегодня ночью?

연서: 뭐라는거야. 미쳤어? 나가, 빨리 나가!

Ён Со: Ты что?! С ума сошёл? Убирайся, сейчас же!

단: 혼자서 괜찮겠어? 다 생각났다며. 그날 옥상 일도 떠오른 거잖아.

Дан: Справишься одна? Ты же сказала, что всё вспомнила. Тот случай на крыше.

걱정하지 마. 이젠 안 놓쳐. 내가 지켜줄게.

Не волнуйся. Теперь я тебя не упущу. Я защищу тебя.





Фраза недели

내가 지켜줄게

[Нэ-га чжи-кхё-чжуль-кэ]

Я защищу тебя





Примеры

☞ 이제 이런 일이 없도록 내가 지켜줄게!

«Я защищу тебя, чтобы впредь такое не повторилось!»





☞ 내가 이따가 전화할게

«Я позвоню тебе попозже»





☞ 오늘은 피곤해서 집에서 쉴게

«Я сегодня устала, поэтому буду отдыхать дома»





Другие выражения

☞ ~ㄹ게 / ~을게

Окончание глагола, выражающее обещание или намерение говорящего что-то сделать



