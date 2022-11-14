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Последняя миссия ангела: Любовь (10) 내가 지켜줄게

#Говорим как герои сериалов l 2022-11-14

Говорим как герои сериалов

Диалог недели 

연서: 말 안 들을 거야? 

Ён Со: Ты так и будешь противиться?

단: 유령이라고 생각하라니까. 

Дан: Я же сказал, считай меня привидением.

연서: 천사를 어떻게 유령이라고 생각해!

Ён Со: Как я могу считать ангела привидением?

단: 오늘 밤에 같이 있어 줄까? 

Дан: Остаться с тобой сегодня ночью?

연서: 뭐라는거야. 미쳤어? 나가, 빨리 나가!

Ён Со: Ты что?! С ума сошёл? Убирайся, сейчас же!

단: 혼자서 괜찮겠어? 다 생각났다며. 그날 옥상 일도 떠오른 거잖아. 

Дан: Справишься одна? Ты же сказала, что всё вспомнила. Тот случай на крыше.

걱정하지 마. 이젠 안 놓쳐. 내가 지켜줄게. 

Не волнуйся. Теперь я тебя не упущу. Я защищу тебя.


Фраза недели 

내가 지켜줄게

[Нэ-га чжи-кхё-чжуль-кэ] 

Я защищу тебя


Примеры 

☞ 이제 이런 일이 없도록 내가 지켜줄게! 

«Я защищу тебя, чтобы впредь такое не повторилось!» 


☞ 내가 이따가 전화할게

«Я позвоню тебе попозже» 


☞ 오늘은 피곤해서 집에서 쉴게

«Я сегодня устала, поэтому буду отдыхать дома»


Другие выражения

☞ ~ㄹ게 / ~을게

Окончание глагола, выражающее обещание или намерение говорящего что-то сделать


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