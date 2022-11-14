Последняя миссия ангела: Любовь (10) 내가 지켜줄게
2022-11-14
#Говорим как герои сериалов l 2022-11-14
Диалог недели
연서: 말 안 들을 거야?
Ён Со: Ты так и будешь противиться?
단: 유령이라고 생각하라니까.
Дан: Я же сказал, считай меня привидением.
연서: 천사를 어떻게 유령이라고 생각해!
Ён Со: Как я могу считать ангела привидением?
단: 오늘 밤에 같이 있어 줄까?
Дан: Остаться с тобой сегодня ночью?
연서: 뭐라는거야. 미쳤어? 나가, 빨리 나가!
Ён Со: Ты что?! С ума сошёл? Убирайся, сейчас же!
단: 혼자서 괜찮겠어? 다 생각났다며. 그날 옥상 일도 떠오른 거잖아.
Дан: Справишься одна? Ты же сказала, что всё вспомнила. Тот случай на крыше.
걱정하지 마. 이젠 안 놓쳐. 내가 지켜줄게.
Не волнуйся. Теперь я тебя не упущу. Я защищу тебя.
Фраза недели
내가 지켜줄게
[Нэ-га чжи-кхё-чжуль-кэ]
Я защищу тебя
Примеры
☞ 이제 이런 일이 없도록 내가 지켜줄게!
«Я защищу тебя, чтобы впредь такое не повторилось!»
☞ 내가 이따가 전화할게
«Я позвоню тебе попозже»
☞ 오늘은 피곤해서 집에서 쉴게
«Я сегодня устала, поэтому буду отдыхать дома»
Другие выражения
☞ ~ㄹ게 / ~을게
Окончание глагола, выражающее обещание или намерение говорящего что-то сделать
2022-11-14
2022-11-12
2022-11-14 11:31:24
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >
Комментировать