



Режиссёр: Со Ын Ён

В ролях: Ё Чжин Гу, Чо И Хён, Ким Хе Юн, На Ин У

Премьера: 16 ноября 2022 г.





Девушка Му Ни живёт в 2022 году, а молодой человек Ён – в 1999 году. В момент, когда Луна полностью затмевает солнце, из старой рации раздается нежданный голос: «Проверка связи. Прием». Так начинается история отношений между двумя героями.