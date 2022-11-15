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Тоже (동감)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-11-14


Режиссёр: Со Ын Ён

В ролях: Ё Чжин Гу, Чо И Хён, Ким Хе Юн, На Ин У

Премьера: 16 ноября 2022 г.


Девушка Му Ни живёт в 2022 году, а молодой человек Ён – в 1999 году. В момент, когда Луна полностью затмевает солнце, из старой рации раздается нежданный голос: «Проверка связи. Прием». Так начинается история отношений между двумя героями.

Тоже (동감)
Тоже (동감)
Тоже (동감)
Тоже (동감)
Тоже (동감)
Тоже (동감)
Тоже (동감)
Тоже (동감)
Тоже (동감)
Тоже (동감)
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