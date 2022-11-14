NewJeans объявила о выходе нового альбома

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Гёрл-группа NewJeans (뉴진스) продолжает работу над новым альбомом OMG (오엠지), релиз которого запланирован на январь 2023 года. Подробное содержание и трек-лист новой пластинки будут опубликованы 19 декабря, сообщили в продюсерском агентстве ADOR. По словам представителя компании, это вторая по счёту работа в репертуаре группы, её выход приурочен к разгару предстоящего зимнего сезона. NewJeans в составе пяти участниц дебютировала 1 августа 2022 года, представив одноимённый альбом из четырёх песен. На сегодняшний день это один из популярнейших женских коллективов в РК. По данным Корейского исследовательского института корпоративной репутации, NewJeans в ноябре заняла второе место среди южнокорейских гёрл-групп по уровню узнаваемости. На первой строчке оказалась BLACKPINK (블랙핑크), на третьей – IVE (아이브).