В РК сняли ремейк версию фильма «Тоже»

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16 ноября состоится премьера мелодрамы «Тоже» (동감) - ремейка одноимённого фильма режиссёра Ким Чжон Гвона (김정권), вышедшего в 2000 году. Главные роли в фильме сыграли актёры Ё Чжин Гу (여진구), На Ин У (나인우) и актрисы Чо И Хён (조이현), Ким Хе Юн (김혜윤). В новой версии сохранена главная сюжетная линия: два героя по-прежнему находятся в разных временных эпохах, общаясь друг с другом по рации. Единственным отличием является лишь тот факт, что парень Ён теперь живет в 1999 году, а девушка Му Ни – в 2022 году. Основное внимание в фильме уделяется романтическим отношениям в конце 90-х годов на примере двух студентов – парня Ёна и девушки Хан Соль. Оригинальная версия фильма «Тоже» вышла в 2000 году. Главные роли в ней сыграли актёр Ю Чжи Тхэ (유지태) и актриса Ким Ха Ныль (김하늘).