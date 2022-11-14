В Чили отменили съёмки передачи «Музыкальный банк»





Телеканал KBS2 впервые за три года принял решение о возобновлении зарубежных съёмок передачи «Музыкальный банк» (뮤직뱅크). Первый концерт с участием южнокорейских K-POP групп в рамках передачи планировалось провести в городе Сантьяго, Чили. Мероприятие собрало порядка 50 тыс. зрителей, что является рекордным показателем с начала зарубежных съёмок в 2011 году. Мероприятие проходило на территории футбольного стадиона Монументаль Давид Арельяно. Концерт начался с выступлений групп STAYC (스테이씨) и The Boyz (더보이즈), но был прерван вследствие сильного ливня. Остальные четыре коллектива Tomorrow X Together (투모로우바이투게더), Ateez (에이티즈), (G)I-dle ((여자)아이들), NCT Dream (NCT드림) так и не смогли подняться на сцену.