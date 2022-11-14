SM Entertainment анонсировало релиз альбома певицы По А

ⓒ SM Entertainment

Певица По А (보아), более известная как «Звезда Азии», выпускает новый мини-альбом. Пластинка в составе из шести песен под названием «Прости меня» (포기브 미) выйдет 22 ноября, сообщили в продюсерском агентстве SM Entertainment. Это первая работа певицы после выхода альбома BETTER (베터) в декабре 2020 года, приуроченного к двадцатилетию со дня дебюта на сцене. По А представила свой первый альбом ID; PEACE B (아이디 피스 비) 25 августа 2000 года, после чего дебютировала в Японии, добившись огромного успеха в двух странах. Певица является первой в РК, чья песня была внесена в музыкальный чарт Billboard 200.