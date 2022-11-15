Рассказ «Подлецы» писателя Ким Ю Чжона

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Покинув родной дом, семья Ын Чхиля сначала зарабатывала на еду милостыней, но когда и это стало делать сложно, семья разделилась. Ын Чхиль оказался четырежды осуждённым за воровство и азартные игры. Он скитался по самым разным местам без дома, земли и семьи и вот месяц назад приехал в деревню, где жил его младший брат Ын О. Оба скучали друг по другу, так как давно не виделись, а других близких родственников не было. Сам Ын О тоже жил в неблагополучных условиях.









Ын О был честным крестьянином. В тридцать один год он был примерным молодым человеком, которого в деревне считали довольно благоразумным. Однако он почему-то не собирал урожай риса. Что землевладелец, что управляющий Ким, который дал Ын О ссуду, постоянно торопили его убирать рис.

- Моя жена умирает, какое мне дело до риса.

Жена Ын О была больна, и раз он не мог купить для неё лекарство, стоило собрать хотя бы урожай. Так почему же он не собирал рис…

Несомненно урожай риса, который бережно взращивался целый год, принёс бы огромную радость. Но после уплаты земельной аренды, процентов и платы за удобрения всё, что у него бы осталось, - только холодный пот, струящийся по спине. Ын О было не столько грустно, сколько бесконечно стыдно. Возвращаться домой с грохотом пустой тележки под пристальными взглядами товарищей, с которыми он вместе трудился в поле, было по-настоящему унизительно. Ын О долго терпел, но слёзы всё равно проступали.





응오는 진실한 농군이었다.

나이 서른하나로 무던히 철났다하고 동리에서 쳐주는 모범 청년이었다.

그런데 벼를 베지 않는 것이다.

지주든 혹은 그에게 장리를 놓은 김참판이든 뻔질 찾아와 벼를 베라 독촉하였다.





“계집이 죽게 됐는데 벼는 다 뭐지유”





응오의 아내가 지금 사정이매 틈은 없었다 하더라도

돈이 놀아서 약을 못 쓰는 이판이니 벼라도 털어야 할 것이다.

그러면 왜 안 털었던가....





한 해 동안 알뜰히 가꾸던

그 벼를 걷어 들임은 기쁨에 틀림없었다.

그러나 지주에게 도지를 제하고, 장리쌀을 제하고, 색초를 제하고 보니

남는 것은 등줄기를 흐르는 식은땀이 있을 따름.

그것은 슬프다 하기보다 끝없이 부끄러웠다.

같이 털어주던 동무들이 뻔히 보고 섰는데

빈 지게로 덜렁거리며 집으로 돌아오는 건 진정 열적기 짝이 없는 노릇이었다.

참다 참다 응오는 눈에 눈물이 흘렀던 것이다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Во времена японской оккупации действовала система сдачи земель в аренду, которая не позволяла крестьянам жить за счёт своих трудов в поле. Поэтому люди играли в азартные игры, чтобы быстро разбогатеть, что и описывается в произведении. С этой точки зрения и Ын Чхиля, и Ын О можно назвать подлецами. Так можно было назвать не только их, но и всех крестьян Чосона, которые выживали и жили одним днём, не имея планов на завтра.









Тут же в воздух поднялась дубинка и ударила Ын О по ягодицам.

Ын О согнулся и начал медленно склоняться к земле. Ын Чхиль ударил его под коленями. Затем стукнул по спине. Удары сыпались друг за другом, не позволяя встать. Они продолжались и до тех пор, пока Ын О, невзирая на репутацию, не упал животом на землю в рыданиях.

Ын Чхиль бил брата в порыве гнева, но увидев его руки, он не мог не дрогнуть в душе. «Вот что случается с неудачниками», - подумал Ын Чхиль, сплюнув на землю. Он поднял брата с земли и взвалил на спину. «Когда же он позврослеет?» Ын Чхиль издал глубокий, тяжёлый вздох. Затем он медленно пошёл вниз по холму.





대뜸 몽둥이는 들어가 그 볼기짝을 후려갈겼다.





아우는 모로 몸을 꺾더니 시나브로 찌그러진다.

뒤미처 앞 정강이를 때렸다.

등을 팼다.

일어나지 못할 만큼 매는 내렸다.

체면을 불구하고 땅에 엎드려 엉엉 울도록 매는 내렸다.





홧김에 하긴 했으되 그 팔을 보니 또한 마음이 편할 수 없다.





침을 퉤, 뱉어 던지곤 팔자 드센 놈이 그저 그러지 별수 있냐.

쓰러진 아우를 일으켜 등에 업고 일어섰다.

언제나 철이 날는지 딱한 일이다.

속 썩는 한숨을 후- 하고 내뿜는다.

그리고 어청어청 고개를 묵묵히 내려온다.









Писатель Ким Ю Чжон (11.01.1908-29.01.1937) родился в городе Чхунчхоне провинции Канвондо. Дебютировал в 1933 году с рассказом «Ливень».