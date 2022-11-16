Цирк в Северной Корее
2022-11-16
#Мелодии Кореи l 2022-11-17
Шаманские обряды проводили в Корее с давних времён, чтобы попросить богов о здоровье, счастье, благополучии для себя и своих близких. Обряды сопровождались не только вкусными угощениями для жертвоприношений, но и песнями, танцами. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 10 ноября вы сможете познакомиться с песнями из шаманских обрядов Кореи, а также их интерпретациями.
Выпуск 592. Шаманские песни
* Песня «Соучжэ» – Ансамбль «Арису»
* Песня «Эхори ссунгоя» – Группа «Chudahye Chagis»
* Песня «Хваду» – Ким Мён Дэ (шаманские песнопения), Ю Гён Хва (цитра чхольхёнгым)
2022-11-16
2022-11-15
2022-11-17 14:04:52
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