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Шаманские песни

#Мелодии Кореи l 2022-11-17

Мелодии Кореи

Шаманские песни

Шаманские обряды проводили в Корее с давних времён, чтобы попросить богов о здоровье, счастье, благополучии для себя и своих близких. Обряды сопровождались не только вкусными угощениями для жертвоприношений, но и песнями, танцами. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 10 ноября вы сможете познакомиться с песнями из шаманских обрядов Кореи, а также их интерпретациями. 


Выпуск 592. Шаманские песни

* Песня «Соучжэ» – Ансамбль «Арису»

* Песня «Эхори ссунгоя» – Группа «Chudahye Chagis» 

* Песня «Хваду» – Ким Мён Дэ (шаманские песнопения), Ю Гён Хва (цитра чхольхёнгым)

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