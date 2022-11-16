Отели как источники новых впечатлений. Ч.2





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Подчёркивание роли отелей как мест исцеления, где можно сосредоточиться только на отдыхе, - это тоже недавняя тенденция. По-корейски процесс, когда сидишь, уставившись без всяких мыслей на горящий костёр, или застывшим взглядом таращишься на воду в реке, называется «мон-ттэриги 멍 때리기» «мон» - корень прилагательного «остолбеневший; безучастный», а «ттэрида» - «заниматься чем-либо». Поначалу к такому времяпрепровождению относились негативно по причине его непродуктивности, но медики выступили за, указав, что в современном обществе всеобщей конкуренции с его бешеным темпом такие передышки позволяют сохранить психологическую устойчивость. В наши дни временное отключение от действительности привлекает ещё большее внимания как способ исцеления от социальной усталости из-за затянувшейся пандемии.





Кампания по защите окружающей среды, направленная на снижение объёма повседневных отходов во время пребывания в отеле, — новейший тренд в отельной индустрии. На фото экологичный набор, включённый в ограниченное сезонное предложение в отеле «JW Marriott Dongdaemun Square Seoul».

© JW Marriott Dongdaemun Square Seoul

«Gold Carousel» в казино отеля «Paradise City» — это кинетическое творение «Муин» художников-супругов Чхве Мун Сона и Ким Мин Сон. По мере роста интереса к искусству, отели трансформируются в место, где постояльцы могут удовлетворить свои эстетические потребности.

© PARADISE CITY

Многие отели предлагают пакеты услуг «мон-ттэриги» с учётом самых разнообразных наклонностей: «морской мон» - расслабление на террасе с видом на море под музыку и подставив лицо свежему морскому ветру; «звуковой мон» - обретение внутреннего покоя благодаря вибрациям и звуковым волнам, исходящим от поющей чаши (инструмент для медитации), или АСМР; «лесной мон» - прогулки по первозданному лесу, где воздух насыщен фитонцидами.

Ещё один примечательный тренд - отклик отелей на рост интереса к искусству у всё более широких слоёв населения. С самого открытия в отеле «Paradise City Hotel», расположенном рядом с Международным аэропортом Инчхон, придерживались концепции «арт-тейнмента». Это новое английское словосочетание «искусство + развлечение». Там можно увидеть работы как известных корейских и зарубежных мастеров, так и начинающих художников, которых поддерживает Paradise Group. Коллекция настолько разнообразна, что, просто сделав круг по территории отеля, можно составить общее представление о современном искусстве. Скульптура японской художницы Яёи Кусама, ставшая сенсацией во время открытия отеля, способствовала тому, что отель приобрёл репутацию отличного места для фото у представителей поколения MZ, которые любят документировать свою жизнь, выкладывая фото в соцсети.





Рынок Гонгдоль — это субботний блошиный рынок на площади Плейс Кэмп в Чечжу, столице провинции, носящей такое же название. Местные ремесленники продают здесь изделия собственного производства.

© Playce Camp Jeju

Местное сообщество

Также заслуживает внимания растущий акцент на связях с местным сообществом. Так, в «Maison Glad Jeju» на острове Чечжудо предлагают туры по местам, расположенным в часе езды от отеля. При этом помимо основных достопримечательностей запланировано посещение жемчужин острова, рекомендованных местными жителями, поэтому тур позволяет постояльцам заглянуть в самое сердце острова. В «Kolon Hotel Gyeongju» действует предложение, в основе которого - славное прошлое Кёнчжу как столицы древнего королевства Силла. Пакет услуг включает также традиционное чаепитие и королевский ужин по рецептам из «Забытых деяний Трёх государств - Самгук юса», позволяя немного познакомиться с историей Кореи.

В схожем контексте всплывают в качестве альтернативы общинные отели. Они соединяют путешественников с местными жителями и их историей, едой и окружением. Так, в «Playce Camp Jeju» в районе Сонсан острова Чечжудо предлагают не только номера и коммерческую инфраструктуру, соответствующую вкусам поколения MZ, но и разнообразные виды активности на свежем воздухе, доступ к инфраструктуре отеля и групповые занятия живописью, йогой и литераторством. Из других примеров следует отметить «Local Stitch» в Сеуле, гест-хаус «Понхванчжэ» в Кончжу провинции Чхунчхон-Намдо и «Village Hotel» в уезде Чонсон-гун провинции Канвондо.





Чхве Чжи Хе, научный сотрудник Центра анализа трендов потребления Сеульского национального университета





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출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.