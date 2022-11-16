Комитет ООН принял резолюцию о правах человека в КНДР

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16 ноября третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН по гуманитарным вопросам единогласно без голосования одобрил проект резолюции о правах человека в Северной Корее. Подобный документ принимается 18 лет подряд, и впервые за четыре года в его подготовке приняла участие Республика Корея. Резолюция будет рассмотрена на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре.

В документе осуждаются систематические нарушения прав человека, к которым относятся пытки, сексуальное насилие, содержание политических заключённых в лагерях, самопроизвольные задержания, жестокое обращение с репатриированными перебежчиками из Северной Кореи, ограничения свободы слова, вероисповедания, убеждений, проведения митингов, ущемление экономических, социальных и культурных прав, а также прав женщин, детей и инвалидов. Наряду с рекомендацией призвать к ответственности всех имеющих отношение к данным преступлениям, в резолюции изложено требование раскрыть всю информацию о нарушениях. Кроме того, в документе выражена обеспокоенность по поводу незаконных задержаний, пыток и казней иностранных граждан в Северной Корее. Скорее всего, документ подразумевает отсылку к инциденту с убийством южнокорейского сотрудника министерства морского и рыбного хозяйства в Жёлтом море.

Резолюция рекомендует передать дела виновных за нарушения прав человека в Международный уголовный суд. Эта фраза включается в документ уже девятый год подряд и подразумевает наказание лидера Северной Кореи Ким Чон Ына. Кроме того, в резолюции содержится призыв допустить в страну международные гуманитарные организации в рамках борьбы с коронавирусом.