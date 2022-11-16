Визит президента РК в страны Юго-Восточной Азии

ⓒYONHAP News

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль завершил визит в страны Юго-Восточной Азии. Итогами визита стало провозглашение новой стратегии Сеула, направленной на создание свободного, мирного и процветающего Индо-Тихоокеанского региона, активизация сотрудничества с США и Японией по северокорейскому вопросу и укрепление взаимодействия со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В первый день визита, 11 ноября, Юн Сок Ёль принял участие в саммите Республика Корея - АСЕАН. Он подчеркнул, что стремится к открытому и всеобъемлющему сотрудничеству, поскольку страны АСЕАН являются для Сеула важнейшим партнёром. В качестве модели сотрудничества южнокорейский лидер предложил Инициативу солидарности, которая подразумевает стратегический диалог на дипломатическом уровне, регулярные встречи министров обороны, активное взаимодействие по вопросам безопасности морских территорий.

12 ноября Юн Сок Ёль выступил на саммите АСЕАН+3. Он подчеркнул, что нынешний кризис необходимо преодолеть с помощью солидарности и сотрудничества всех стран региона, причём сотрудничество в формате АСЕАН+3 «сегодня важнее, чем когда-либо». Отметив наличие проблем в областях прав человека, изменения климата, продовольственной и энергетической безопасности, Юн Сок Ёль подчеркнул, что совместный ответ АСЕАН и трёх стран Северо-Восточной Азии – Республики Корея, Японии и Китая – поможет ускорить движение к глобальному миру и процветанию.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида встретились 13 ноября в трёхстороннем формате. Юн Сок Ёль подчеркнул, что трёхстороннее сотрудничество является крепкой основой для обеспечения мира и стабильности в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове. Президент США Джо Байден подтвердил приверженность Вашингтона защите Республики Корея в рамках «расширенного сдерживания». Участники встречи призвали Северную Корею соблюдать свои обязательства по денуклеаризации. Достигнутые договорённости были зафиксированы в совместном заявлении.

Затем Юн Сок Ёль принял участие в саммите «Большой двадцатки» и ряде деловых встреч на индонезийском острове Бали. В последний день визита он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Это был первый за три года южнокорейско-китайский саммит.