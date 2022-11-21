Вышел третий сезон передачи SNL Korea





Платформа Coupang Play 19 ноября начала показ третьего сезона музыкально-юмористической передачи Saturday Night Live Korea (SNL Korea, «Субботним вечером в прямом эфире: Южная Корея»). Основной состав ведущих и актёров передачи остался прежним: в их числе комедианты Син Дон Оп (신동엽), Ан Ён Ми (안영미), Чон Сан Хун (정상훈), Ким Мин Гё (김민교), Чон И Ран (정이랑), Квон Хёк Су (권혁수), Чу Хён Ён (주현영) и многие другие. В качестве гостя первого выпуска был приглашён актёр Сон Сын Хон (송승헌). Передача SNL Korea транслировалась на телеканале tvN в период с 2011 по 2017 годы. Спустя три года её показ возобновился после того, как платформа Coupang Play подписала контракт с компанией NBC Universal Formats, которой принадлежат на контент. Текущий сезон передачи является третьим по счёту с сентября 2021 года.