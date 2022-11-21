Новые сериалы для любителей веб-комиксов

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В декабре состоится премьера трёх сериалов, снятых по сюжету южнокорейских веб-комиксов. Платформа TVING представит сериал «Остров» (아일랜드) в главной роли с актёром Ким Нам Гилем (김남길) и актрисой Ли Да Хи (이다희). Основное действие развивается на острове Чечжудо, где главным героям предстоит защитить местных жителей от ранее невиданных существ. Точная дата выхода контента пока ещё не утверждена. Показ другого сериала «Связь» (커넥트) с участием актёров Чон Хэ Ина (정해인) и Ко Гён Пхё (고경표) состоится 7 декабря на платформе Disney+. Это история о серийном убийце и парне Тон Су, подвергшемся похищению торговцами человеческими органами. Наконец, третий сериал под названием «Разблокировать босса» (사장님을 잠금해제) телеканала ENA также выйдет в эфир 7 декабря. Главные роли в сериале сыграли актёры Чхэ Чжон Хёп (채종협), Пак Сон Ун (박성웅) и актриса Со Ын Су (서은수). Сюжетная линия развивается вокруг директора ИТ-компании Ким Сон Чжу, дух которого после убийства оказывается запертым в его смартфоне.