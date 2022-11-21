Пак Чин Ён написал новый сингл

Начались съёмки четвертой части фильма «Криминальный город»
2022-11-21
Главный продюсер JYP Entertainment Пак Чин Ён (박진영) 21 ноября представил новую песню Groove Back (그루브 백). Это его первая работа в период после августа 2020 года, когда вышла песня «Когда мы танцуем диско» (When We Disco), исполненная совместно с певицей Со Ми (선미). Новый музыкальный трек был записан с певцом Gaeko (개코). Песня Пак Чин Ёна привлекла большой интерес поклонников его творчества. Во многом это стало возможным благодаря танцевальному челленджу, в котором приняли участие Син Дон (신동) из SUPER JUNIOR (슈퍼주니어), Сон Ми и многие другие артисты. Пак Чин Ён за несколько дней до выхода песни опубликовал на YouTube музыкальный клип, который посмотрели более полумиллиона пользователей платформы. С 22 по 25 декабря певец планирует дать несколько сольных концертов.
2022-11-21
2022-11-21
2022-11-21 15:47:55
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >