Пак Чин Ён написал новый сингл





Главный продюсер JYP Entertainment Пак Чин Ён (박진영) 21 ноября представил новую песню Groove Back (그루브 백). Это его первая работа в период после августа 2020 года, когда вышла песня «Когда мы танцуем диско» (When We Disco), исполненная совместно с певицей Со Ми (선미). Новый музыкальный трек был записан с певцом Gaeko (개코). Песня Пак Чин Ёна привлекла большой интерес поклонников его творчества. Во многом это стало возможным благодаря танцевальному челленджу, в котором приняли участие Син Дон (신동) из SUPER JUNIOR (슈퍼주니어), Сон Ми и многие другие артисты. Пак Чин Ён за несколько дней до выхода песни опубликовал на YouTube музыкальный клип, который посмотрели более полумиллиона пользователей платформы. С 22 по 25 декабря певец планирует дать несколько сольных концертов.