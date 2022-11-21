Начались съёмки четвертой части фильма «Криминальный город»

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18 ноября начались съёмки продолжения фильма «Криминальный город» (범죄도시) в главной роли с актёром Ма Дон Соком (마동석). Как сообщили в кинопрокатной компании ABO Entertainment, в четвертой части полицейскому Ма Сок То предстоит борьба с группой преступников, обслуживающей крупнейшее в стране незаконное онлайн-казино. Вместе с коллегами из отдела по расследованию киберпреступлений ему предстоит поймать главу банды, роль которого сыграет актёр Ким Му Ёль (김무열). В съёмках фильма также примут участие актёр Ли Дон Хви (이동휘) в роли директора компании, разрабатывающей криптовалюту, и актриса Ли Чжу Бин (이주빈) в роли сотрудника отдела полиции по борьбе с киберпреступлениями. Ранее, 10 ноября, завершились съёмки третьей части фильма «Криминальный город». Её премьера состоится в 2023 году.