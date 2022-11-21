Научно-фантастическая литература в Северной Корее

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Детектив, боевик, фэнтези, научная фантастика – это типичные примеры жанровой литературы. Известно, что у массовой литературы развлекательного характера есть свой круг читателей. В последнее время жители Юга Корейского полуострова всё больше увлекаются чтением такого рода книг. Северная Корея является едва ли не самой закрытой страной мира, но даже в ней переводят и читают зарубежную литературу. В частности, большое разнообразие наблюдается в детской литературе. Это связано с тем, что детям ещё разрешено фантазировать и воображать. Такие книги как «Снежная королева», «Алиса в стране чудес», «Волшебник из страны Оз» можно легко найти на полках у северокорейских детей. Поэтому, если рассматривать «Гарри Поттера» как детскую литературу, то чтение этой книги на Севере не является чем-то необычным. В Северной Корее есть и собственные книги научно-фантастического жанра. Их сюжет строится на развитии событий, ставших возможными в результате вымышленных научных открытий и технологий. Поэтому события научно-фантастических романов часто развиваются в далеком будущем. Однако признаются лишь те вымыслы, которые пусть даже в далёком будущем, но обязательно станут реальностью. В научно-фантастических произведениях Северной Кореи часто рисуется утопический мир, где проблема хронической нехватки энергоресурсов и продовольствия решается с помощью достижений науки. Это показывает, с какими проблемами сталкивается сейчас страна. О ситуации с научно-фантастической литературой в Северной Корее расскажет доктор Ли Чжи Сун из Корейского института национального воссоединения.