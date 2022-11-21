Рассказ «Клиника традиционной медицины «Счастье» писательницы Сим А Чжин

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Дело было не только в отношениях хозяйки лавки и господина Чхве. Кю Ри каждый день приходилось слушать неудобные разговоры, которые она предпочла бы не слышать. О том, как дедушка из местного магазина ловит на крыше голубей, жарит и скармливает собаке, или как владелец прачечной на одном конце улицы помочился на стену прачечной на другом конце улицы - на Кю Ри лились бесконечные истории, которые даже проверить было нельзя. Узнавать против воли о жизни других людей было утомительным занятием.









Постепенно Кю Ри стали нравиться неформальные, комфортные, но в то же время не выходящие за приличные рамки близости совместные трапезы с главным врачом. Отношения начальника и подчинённого, старшего коллеги и младшего благополучно смешались на одном блюде, как в китайских кафе лишь разделённой перегородкой в одной тарелке смешиваются лапша и суп. Глуповатые шутки, которые во взрослом возрасте казались уже слишком детскими, возобновились во время таких ужинов. Кю Ри и врач боролись над блюдом палочками за то, кто первым захватит самый хрустящий кусок лепёшки с морепродуктами, а ещё Ён Су часто отпускал шутки, которые приходились не к месту и не ко времени.





규리는 격식을 차리지 않고 편하게 대해도

도를 넘어 친밀하지는 않은 원장과 밥 먹는 게 점점 좋아졌다.

원장과 직원, 선배와 후배라는 관계가,

가로대를 사이에 두고 담긴 짬짜면처럼 한 그릇에 무리 없이 담겼다.

어른이 된 후에는 유치했다고 회상한 바 있는 짓궂은 장난질이

원장과 밥을 먹는 식탁에서 되살아나기도 했다.

해물전의 바삭한 부분을 선점하기 위해, 접시 위에서 젓가락 전쟁을 벌이기도 했다,

원장은 유행도 맥락도 없는 허무개그로 곧잘 했다.





“사람들이 왜 우리 다복한의원에 오는지 아니?”





“복 많이 받으려고?”





“틀렸어. 아파서 오지. 안 아프면 한의원에 왜 오겠냐~”









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Клиника – это место, в которое приходят люди с тяжёлыми жизненными обстоятельствами, включая саму Кю Ри. Последняя сцена позволяет понять, что если эмоции не сильно насыщены и имеют лишь тонкий вкус, то они могут стать утешением для другого человека. Аналогичная ситуация наблюдается и в современном мире. Под натиском различных бед людям живётся всё сложнее. Если люди будут делиться своими эмоциями не слишком навязчиво и утешать тем самым друг друга, то, наверное, наша жизнь сможет постепенно наполниться счастьем. Возможно, именно поэтому и клиника называется «Счастье».





- Даже не верится, что мне уже тридцать три. В сорок три что-нибудь изменится?

Кю Ри хотела сказать «Изменится ли этот жалкий вид?», но немного упростила вопрос.

- Даже не знаю. Может, мы всё узнаем, когда тебе будет пятьдесят три, а мне пятьдесят шесть?

Кю Ри хотела сказать, что они не узнают об этом, даже когда ей будет шестьдесят три, а Хан Ён Су шестьдесят шесть, но не стала этого говорить.

- Может, сходим в церковь?

- Что? Зачем?

- Возможно Господь Бог, достигший всего в свои тридцать два, скучает.

Врач рассмеялся и покачал головой. Кю Ри вспомнила, как когда-то бритоголовый Ён Су играл на гитаре песню из сериала «Воспоминания о королевстве Альгамбра» и всё время качал головой, не попадая в ноты. Далёкие и в то же время близкие воспоминания.

Врач и Кю Ри с удовольствием доели свиные ножки, отметив, что это наверняка хорошо повлияет на кожу, и встали из-за стола. Это был ужин с едва уловимым и не насыщенным, но всё же разрастающимся вкусом.





“서른 넷이라니 믿기지 않아요.

마흔 넷이 되면 상황이 좀 나아질까요?”





‘꼬락서니’가 좀 나아질까요, 라고 하고 싶었으나 나름 순화시킨 질문이었다.





“글쎄, 네가 쉰 넷, 내가 쉰 일곱이 되면 알 수 있으려나?”





규리는 그런 건, 자신이 예순 넷, 한용수가 예순 일곱이 되어도

알지 못하리라 말하려다 그만두었다.





“우리 성당 한 번 가볼래요?”





“뭐? 왜?”





“서른 셋에 다 이룬 예수님이 다소 무료하실지도 모르니까”





원장이 웃으며 고개를 갸웃거렸다.

규리는 까까머리 시절의 한용수가 ‘알함브라 궁전의 추억’ 같은 걸 기타로 치려다

계속 음이 틀리자 고개를 갸웃거렸던 걸 떠올렸다.

멀고도 가까운 추억이었다.





원장과 규리는 맛있게 먹은 족발이

피부든 어디든 분명 좋은 영향을 미치리라는 데 동의하며 식사를 마쳤다.





만연해 있지만 진하지 않은, 얇디얇은 맛을 내는 저녁 한 끼였다.









Писательница Сим А Чжин родилась в 1972 году в городе Чханвоне провинции Кёнсан-Намдо. Дебютировала в 1999 году с повестью «Ради времени чаепития».