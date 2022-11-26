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Песни о буддийской горе Ёнсан

#Мелодии Кореи l 2022-11-24

Мелодии Кореи

Песни о буддийской горе Ёнсан

К корейской классической, или придворной, музыке относится известный музыкальный цикл мелодий «Ёнсан хвесан», который лежит в основе и многих других традиционных композиций. Не все знают, что Ёнсан в данном названии означает индийскую гору, на которой Будда Шакьямуни читал проповеди своим последователям. В выпуске новой передачи вы сможете познакомиться с песнями, связанными с этой священной горой.  


Выпуск 593. Песни о буддийской горе Ёнсан

* Песня «Сэрёнсан» из музыкального цикла «Пхёчжон манбанчжигок» – Оркестр народных инструментов Государственного центра традиционной музыки

* Песня «Чиокке» из буддийских песнопений помпхэ – Монах Тон Хи

* Песня «Сачхольга» – Чо Сан Хён (вокал)

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