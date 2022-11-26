Запрет на использование одноразовых пакетов и посуды

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С 24 ноября в южнокорейских магазинах введён полный запрет на предоставление полиэтиленовых пакетов покупателям как безвозмездно, так и платно. В кафе и ресторанах запрещено использование пластиковых трубочек и бумажных стаканчиков. Ужесточение коснулось крупных и мелких розничных точек площадью свыше 33 кв. метров, а также кафе и ресторанов. Таким образом, под запрет попадают около 85% всех сетевых магазинов шаговой доступности.

Ограничения подразумевают полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов, тогда как раньше их можно было купить за 100 вон (7 центов). Прежде подобные ограничения распространялись только на крупные магазины площадью свыше 3 тыс. кв. метров и супермаркеты площадью свыше 165 кв. метров. В кафе и других заведениях общепита запрещается использование бумажных стаканчиков, пластиковых трубочек и палочек для размешивания, а в торговых центрах и крупных магазинах запрещается использование одноразовых полиэтиленовых пакетов для зонтов. Кроме того, на спортивных объектах запрещается использовать пластиковые атрибуты болельщиков.

Новый этап ограничений введён в рамках поправок к закону о переработке ресурсов, обнародованному 31 декабря прошлого года. Однако в течение года объявлен переходный период, во время которого за нарушение новых правил не будут взиматься штрафы и применяться другие меры наказания. Министерство экологии намерено проводить ежеквартальные опросы потребителей, а также разъяснять владельцам торговых точек правила соблюдения мер. Вместе с тем, некоторые представители общественности считают, что отсрочка лишает смысла меры по ограничению использования одноразовых предметов.