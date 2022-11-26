Глава Саудовской Аравии посетил РК

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17 ноября в Республике Корея побывал наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Он встретился с президентом Юн Сок Ёлем, став первым зарубежным гостем в новой резиденции главы государства. Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами в таких областях как оборонная промышленность, атомная энергетика, создание «умных городов». Они договорились об участии южнокорейских компаний в масштабном проекте правительства Саудовской Аравии NEOM City стоимостью 500 млрд долларов. Проект предусматривает развитие территории на северо-западе Саудовской Аравии. Там будет создан «умный» город с огромным инвестиционным потенциалом. Принято решение прилагать усилия для вывода двусторонних отношений на уровень «стратегического партнёрства, ориентированного на будущее». Как сообщил представитель президентской администрации, саммит проходил «в форме свободного и непринуждённого разговора».

В тот же день министерство промышленности, торговли и энергетики Республики Корея и министерство инвестиций Саудовской Аравии провели в Сеуле инвестиционный форум. Представители двух стран заключили 23 меморандума о взаимопонимании. Нефтеперерабатывающая компания S-Oil из Саудовской Аравии подписала три меморандума с южнокорейскими строительными компаниями. Проект стоимостью около 6 млрд долларов предусматривает строительство нефтехимических объектов в Ульсане. Это крупнейшая для Республики Корея иностранная инвестиция. 18 меморандумов подписали Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии и южнокорейские компании. Они касаются участия таких компаний как Корейская электроэнергетическая корпорация, Samsung C&T и Lotte Fine Chemical, в проектах по развитию возобновляемой энергетики, производства водорода и аммиака в Саудовской Аравии. Закреплено стремление сторон к сотрудничеству в сферах нефтехимии и биотехнологий.