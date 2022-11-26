Началось парламентское расследование Итхэвонской трагедии

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Началось парламентское расследование трагедии в сеульском районе Итхэвон. Договорённость о его проведении достигнута представителями правящей партии Сила народа и крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро. 24 ноября специальный парламентский комитет из 18 человек, в составе которого девять представителей Демократической партии Тобуро, семь представителей партии Сила народа и два представителя других оппозиционных партий, провёл своё первое заседание. Согласован план проведения расследования, которое должно завершиться в течение 45 дней. Однако в случае необходимости может быть принято решение о продлении работы комиссии. План утверждён большинством голосов на пленарном заседании Национального собрания.

В рамках парламентского расследования будет проверено, насколько эффективно действовали в чрезвычайной ситуации администрация президента, канцелярия премьер-министра, национальный центр управления кризисными ситуациями, министерство здравоохранения и социального обеспечения, министерство административного управления и безопасности, органы прокуратуры, полиции и пожарной охраны, а также мэрия Сеула и администрация муниципального округа Ёнсан-гу. Однако полномасштабная работа начнётся после того, как Национальное собрание рассмотрит бюджет на 2023 финансовый год.

Трагедия в сеульском районе Итхэвон произошла во время празднования Хэллоуина 29 октября и унесла жизни 158 человек. Ещё 197 человек получили травмы различной степени тяжести. Ожидается, что в ходе расследования у членов парламентского комитета могут возникнуть разногласия, касающиеся отбора свидетелей, границ предоставления материалов, сроков и прочих моментов, по которым до начала расследования стороны не смогли договориться.