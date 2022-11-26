Осенние музыкальные фестивали Кореи





До конца осени осталось не так уж и много времени, поэтому третью субботу ноября мы решили посвятить осенним музыкальным фестивалям Кореи. Международный джазовый фестиваль Чарасом(자라섬재즈페스티벌) проводится на острове Чара в провинции Кёнгидо и считается одним из самых успешных музыкальных фестивалей страны. Он проходит ежегодно, и на протяжении трех дней посетители могут наслаждаться живыми выступлениями самых известных джазовых коллективов из Кореи и других стран мира. В этом году мероприятие прошло с 1 по 3 октября. Среди исполнителей особое внимание к себе привлек бэнд SE:UM(세움). Коллектив исполняет музыку в стиле транс корейского типа. У бэнда SE:UM есть свои особенности – их музыка представляет собой смешение корейской традиционной музыки с джазом. Пять музыкантов SE:UM играют на трубе, саксофоне, контрабасе, цитре каягым и корейских ударных инструментах. На наших волнах прозвучали две музыкальные композиции в исполнении этого уникального коллектива – «Круглогодичное цветение»(사계화) и «Остров Иодо»(이어도).

Следом мы представили вашему вниманию музыкальную работу «Артист»(예술가) джазового гитариста по имени Ён(욘). Настоящее имя музыканта – О Чжон Су(오정수). Он ведет активную творческую деятельность как гитарист и продюсер, сочиняет музыку для фильмов и других артистов, является сессионным гитаристом в бэнде Black String.

Далее мы перешли к мощному рок-фестивалю, который называется Let's Rock Festival(렛츠락페스티벌). Это мероприятие проводится каждую осень с 2007 года и является крупнейшим городским музыкальным фестивалем, которым можно насладиться в центре Сеула. Фестиваль посещают более 30 тысяч людей, которые каждый год собираются в парке Нанчжи на реке Ханган(난지한강공원), чтобы послушать потрясающую рок-музыку на открытом воздухе. В программе фестиваля ежегодно принимают участие от 40 до 50 рок-исполнителей Кореи. Среди них особое место отводится рок-бэнду Guckkasten(국카스텐). Коллектив выступает на этом мероприятии почти каждый год! Название группы Guckkasten взято от старинного немецкого слова, означающего «китайский калейдоскоп». Бэнд исполняет весьма энергичную и агрессивную рок-музыку. В эфире прозвучал трек «Монтаж»(몽타주)(2012).

Следом прозвучал трек под названием «Поколение бешеных собак»(광견시대) в исполнении рок-группы Чаурим(자우림). Коллектив дебютировал в 1997 году и в этом году отпраздновал 25-ый юбилей! Многие корейские меломаны, даже те, которые не интересуются жанром рок, ценят и любят работы Чаурим. В музыкальной копилке группы уже 11 регулярных и 2 мини-альбома.

Нашу рубрику мы завершили песней «NO PAIN» рок-группы Силикагель(실리카겔). Этот инди бэнд дебютировал в 2015 году и в основном исполняет психоделический рок.