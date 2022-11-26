크리스마스 캐럴 (Рождественская песня)





Режиссёр: Ким Сон Су

В ролях: Чин Ён, Ким Ён Мин, Ким Дон Хви, Сон Гон Хи, Хо Дон Вон

Премьера: 7 декабря 2022 г.





Воль У и Иль У – братья близнецы. Однажды Рождественским утром Воль У находят мёртвым, однако полиция закрывает дело из-за отсутствия состава преступления. Иль У уверен, что смерть его брата не была простым несчастным случаем, поэтому он полон решимости найти убийц и отомстить им.