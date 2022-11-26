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크리스마스 캐럴 (Рождественская песня)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-11-28


Режиссёр: Ким Сон Су

В ролях: Чин Ён, Ким Ён Мин, Ким Дон Хви, Сон Гон Хи, Хо Дон Вон

Премьера: 7 декабря 2022 г.


Воль У и Иль У – братья близнецы. Однажды Рождественским утром Воль У находят мёртвым, однако полиция закрывает дело из-за отсутствия состава преступления. Иль У уверен, что смерть его брата не была простым несчастным случаем, поэтому он полон решимости найти убийц и отомстить им.

크리스마스 캐럴 (Рождественская песня)
크리스마스 캐럴 (Рождественская песня)
크리스마스 캐럴 (Рождественская песня)
크리스마스 캐럴 (Рождественская песня)
크리스마스 캐럴 (Рождественская песня)
크리스마스 캐럴 (Рождественская песня)
크리스마스 캐럴 (Рождественская песня)
크리스마스 캐럴 (Рождественская песня)
크리스마스 캐럴 (Рождественская песня)
크리스마스 캐럴 (Рождественская песня)
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