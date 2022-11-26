크리스마스 캐럴 (Рождественская песня)

Началось парламентское расследование Итхэвонской трагедии
2022-11-26
#Новости шоу-бизнеса l 2022-11-28
Режиссёр: Ким Сон Су
В ролях: Чин Ён, Ким Ён Мин, Ким Дон Хви, Сон Гон Хи, Хо Дон Вон
Премьера: 7 декабря 2022 г.
Воль У и Иль У – братья близнецы. Однажды Рождественским утром Воль У находят мёртвым, однако полиция закрывает дело из-за отсутствия состава преступления. Иль У уверен, что смерть его брата не была простым несчастным случаем, поэтому он полон решимости найти убийц и отомстить им.
2022-11-26
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