Сложные корейские песни, перепеть которые осмелиться не каждый, и их исполнители





В стране утренней свежести очень много талантливых музыкальных исполнителей. И всё же есть те, которые выделяются среди остальных своим мощным вокалом и широким вокальным диапазоном. Песни этих исполнителей, как правило, очень сложные. Сегодня мы поговорим о самых известных музыкальных работах с высокими нотами, осилить которые может не каждый. Бэнд Flower (플라워) считается одним из главных представителей жанра корейской рок-баллады. Их мега-хит «Бесконечный» (Endless) был выпущен в 2000-м году. Это одна из музыкальных работ, которая всегда упоминается, когда речь заходит о сложных песнях с высокими нотами.

Говоря о песнях с высокими нотами, нельзя не упомянуть легендарную песню IU (아이유) «Хороший день» (좋은 날). Благодаря ей IU стала «национальной сестренкой» страны утренней свежести, и не было ни одного, который бы не знал имени певицы. Кульминация песни заключается в трех высоких нотах, которые певица берет шагом в полтона. Иногда во время сольных концертов IU берет четыре высокие ноты и получает взрывную реакцию поклонников.

Следом прозвучал дебютный трек «Heaven» певицы Ailee (에일리), выпущенный в 2012 году. Не успела певица дебютировать, как она сразу покорила сердца корейских меломанов своим мощным, но в то же время эмоциональным голосом. Ее дебютная песня до сих пор считается одной из лучших в ее репертуаре.

BTOB (비투비) является одной из лучших айдол-групп по вокалу. Начиная с 2015 года, группа стала, в основном, исполнять эмоциональные баллады, и вместе с этим резко выросла сложность их песен. Самыми сложными вышли музыкальные работы «Молитва» (기도/I'll be your man) и «MOVIE». Несмотря на то, что эти песни долгое время держались на верхних строчках хит-парадов и принесли группе первое место в музыкальном шоу, на них до сих пор нет нормальных кавер-версий. Это еще раз показывает сложность исполнения этих композиций. На наших волнах прозвучал трек «Молитва».

В 2018 году сенсацию вызвала песня, которая называется «Всё ещё люблю тебя» (Still love you/사랑했었다). Ее исполняют Ли Хон Ги (이홍기) из бэнда FT Island (FT아일랜드) и Ю Хвэ Сын (유회승) из бэнда N.Flying (엔플라잉). Оба певца являются главными вокалистами в своем бэнде и коллегами по агентству. В кульминации песни Ю Хвэ Сын берет целых шесть высоких нот шагом в полтона! Трек быстро стал вирусным в сети, и многие восхищались вокальными способностями младшего певца.

Затем мы предложили нашим радиослушателям музыкальную композицию «Одним майским днем» (오월의 어느 봄날) в исполнении певца Им Хан Бёля (임한별) и Чэна (첸) из бойз-группы EXO.

В завершении рубрики прозвучала музыкальная дорожка, которая называется «История разлуки» (이별의 얘기) певца Чон Дон Вона (정동원). Чон Дон Вон – 30-летний певец балладных песен. Корейские меломаны, особенно мужская аудитория в возрасте от 15 до 25 лет просто обожает его работы. Его песни идеально подходят для пения в караоке. Просто дело в том, что почти все его песни превышают третью октаву, поэтому в действительности мало, кто может спеть его песни, как следует.