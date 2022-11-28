Фильм «Рождение» выходит в прокат





30 ноября в прокат выходит кинолента «Рождение» (탄생) режиссёра Пак Хын Сика (박흥식). Её сюжет повествует о первом в Корее католическом священнике Ким Дэ Гоне (김대건), роль которого сыграет актёр Юн Си Юн (윤시윤). Это история о жизненном пути молодого юноши: его учёбе за границей, возвращении на родину, скором аресте и казни. Фильм о Ким Дэ Гоне за долго до премьеры привлёк к себе большое внимание, причём не только в РК, но и за рубежом. 16 ноября главный актёрский состав был приглашён в Ватиканский дворец для встречи с папой римским Франциском. В рамках визита состоялся первый показ данного фильма, получившего положительную оценку приглашённых зрителей.