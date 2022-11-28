Автор сценария сериала D.P. представит новый проект





Платформа Watcha анонсировала выход нового сериала «Король пустыни» (사막의 왕), показ которого запланирован на 16 декабря. Это очередной проект сценариста Ким Бо Тхона (김보통), ранее представившего успешный сериал Netflix D.P. («Преследование дезертиров»). Основу его сюжета составляет история о двух категориях людей, одна из которых верит в могущество денег. Среди главных героев сериала – отец и его смертельно больная дочь, парень, решивший похитить человека, чтобы расплатиться с долгами, и многие другие. На помощь им приходит таинственный незнакомец, предлагающий заключить сделку, которая кардинальным образом может изменить их текущее положение. Главные роли в сериале сыграют актёры Ян Дон Гын (양동근), Чин Гу (진구), Чан Дон Юн (장동윤) и актриса Ким Чжэ Хва (김재화).