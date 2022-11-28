Группа LE SSERAFIM дебютирует в Японии

ⓒSOURCE MUSIC

Гёрл-группа LE SSERAFIM (르세라핌) дебютирует в Японии. Её первая на японском языке пластинка FEARLESS (피어리스) выйдет 25 января 2023 года, сообщает продюсерское агентство SOURCE MUSIC. В альбом войдут три музыкальных трека, включая японскую версию песни «Голубое пламя» (Blue Flame). Группа LE SSERAFIM дебютировала в РК 2 мая 2022 года. Она состоит из пяти участниц, в числе которых две гражданки Японии и одна гражданка США. Её первый альбом FEARLESS из пяти песен получил большую популярность. Одноимённый титульный трек ранее занимал 14-ю строчку в музыкальном чарте Billboard 200. В октябре группа представила второй альбом ANTIFRAGILE, состоящий из пяти музыкальных треков.