Чин из BTS отправляется служить в армию

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30-летний участник BTS (방탄소년단) Ким Сок Чин (김석진), более известный под творческим псевдонимом Чин (진), 13 декабря будет призван в армию для прохождения срочной службы по призыву. В течение пяти месяцев артист должен пройти курс молодого бойца, после чего он будет направлен в одну из военных частей РК. Ким Сок Чин 1992 года рождения является самым старшим из участников группы BTS. Его действующая отсрочка от призыва в армию, полученная по рекомендации министра культуры, спорта и туризма РК, действительна до конца текущего года. Ранее, 17 октября, продюсерское агентство Big Hit Music сообщило о том, что Ким Сок Чин подал заявление на её прекращение. Настоящее законодательство даёт возможность выбора рода войск гражданам до 28 лет. Ким Сок Чин - старше установленного возраста, в связи с чем он будет проходить службу в сухопутных войсках.