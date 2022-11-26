Шоубиз сегодня от 17 ноября

Началось парламентское расследование Итхэвонской трагедии
2022-11-26
#Шоубиз Сегодня l 2022-11-17
1. Музыкальные новинки! Боа, Мин Хо из группы «Шайни» и «Ред Вельвет» возвращаются с новыми альбомами!
2. На корейском телевидении в тренде - образовательные программы.
3. Новинки: сериал «Остров» и фильм «Децибел»
2022-11-26
2022-11-26
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