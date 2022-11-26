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Шоубиз сегодня от 17 ноября

#Шоубиз Сегодня l 2022-11-17

Сеул сегодня

ⓒ SM Entertainment

1. Музыкальные новинки! Боа, Мин Хо из группы «Шайни» и «Ред Вельвет» возвращаются с новыми альбомами! 

2. На корейском телевидении в тренде - образовательные программы. 

3. Новинки: сериал «Остров» и фильм «Децибел» 

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