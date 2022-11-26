Шоубиз сегодня от 24 ноября

Началось парламентское расследование Итхэвонской трагедии
2022-11-26
#Шоубиз Сегодня l 2022-11-24
1. Новая развлекательная программа с популярным ведущим Ю Чжэ Соком!
2. Церемония награждения к-поп артистов МАМА 2022 пройдет в ноябре в Осаке.
3. Новые проекты от «Дисней+»: фильм «Казино» и сериал «Связь»
2022-11-26
2022-11-26
2022-11-24
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