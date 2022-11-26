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Шоубиз сегодня от 24 ноября

#Шоубиз Сегодня l 2022-11-24

Сеул сегодня

ⓒ KBS, CJ ENM

1. Новая развлекательная программа с популярным ведущим Ю Чжэ Соком! 

2. Церемония награждения к-поп артистов МАМА 2022 пройдет в ноябре в Осаке. 

3. Новые проекты от  «Дисней+»:  фильм «Казино» и сериал «Связь» 

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