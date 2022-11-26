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Дата рождения: 21 августа 1989 г.

Рост: 176 см

Дебют: музыкальный альбом «Сегодня тоже» (오늘도), 2013 год





Певец Ли Сын Юн начал сольную музыкальную карьеру в 2013 году, выпустив музыкальный альбом «Сегодня тоже». До этого времени он выступал в составе группы «Ттабэн» (따밴). В 2016 году певец представил альбом «Что бы украсть?» (무얼 훔치지), ещё через два года пластинку «Луна очень красива» (달이 참 예쁘다고). С 2019 года по 2021 годы Ли Сын Юн выступал в составе музыкального коллектива Alary-Kansion (알라리깡숑). Большую популярность он получил в 2021 году благодаря участию в музыкальной передаче «Петь снова» (싱어게인), в которой одержал уверенную победу. В декабре 2021 года певец выпустил первый студийный альбом «Даже если превратится в руины» (폐허가 된다 해도). Особое место в его репертуаре занимают песни к южнокорейским сериалам, таким как «Наше любимое лето» (그 해 우리는), «Похожая на тебя» (너를 닮은 사람), «Юридическая школа» (로스쿨).