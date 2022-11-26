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Последняя миссия ангела: Любовь (11) 허락해 주세요

#Говорим как герои сериалов l 2022-11-21

Говорим как герои сериалов

Диалог недели 

단: 집사님, 아가씨와 결혼하고 싶습니다. 아가씰 저에게 주십시오! 

Дан: Госпожа, я хочу жениться на Ён Со. Отдайте её мне!

유미: 뭐 하는 거야? 

Ю Ми: Что за дела?

단: 모자라고, 부족한 놈이지만, 허락해주신다면, 아가씰 평생 행복하게 해주겠습니다! 

Дан: Да, я глупый и непутёвый, но, если Вы разрешите мне, я сделаю Ён Со счастливой навсегда!

연서: 아니 어디서 저런 걸 봤는지, 꼭 해보고 싶다잖아요. 

Ён Со: Он где-то увидел такую сцену и обязательно захотел повторить сам.

장단 좀 맞춰주세요. 

Подыграйте ему, пожалуйста.

유미: 어디까지가 역할극인지 알아야 북을 치든 장굴 치든 하지. 

Я же должна знать, где тут правда, а где постановка.

둘이 결혼은 진짜야? 

Вы двое, правда, женитесь?

연서, 단: (고개를 끄덕인다)

Ён Со, Дан: (Кивают)

유미: 아니 무슨 진도를 광케이블 LTE 속도로 빼.

Ю Ми: Да у вас события развиваются на скорости LTE!

단: 허락해주세요.

Дан: Позвольте, пожалуйста.


Фраза недели

허락해 주세요

[Хо-рак хэ-чжу-сэ-ё] 

Позвольте, пожалуйста.


Примеры 

☞ 선생님, 부탁드립니다. 퇴원, 허락해 주세요.

«Доктор, прошу вас. Позвольте мне выписаться.» 


Другие выражения

☞ Основа глагола + 아/어도 될까요?

Грамматическая конструкция, с помощью которой просят разрешение сделать что-то.


☞ 네, 좋아요.

«Хорошо»


☞ 그렇게 하세요.

«Хорошо»


Примеры 

☞ 아냐 피디님, 저 오늘 좀 일찍 가도 될까요?

«Аня, можно я сегодня пойду пораньше?» 


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