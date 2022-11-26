Последняя миссия ангела: Любовь (11) 허락해 주세요

Началось парламентское расследование Итхэвонской трагедии
2022-11-26
#Говорим как герои сериалов l 2022-11-21
Диалог недели
단: 집사님, 아가씨와 결혼하고 싶습니다. 아가씰 저에게 주십시오!
Дан: Госпожа, я хочу жениться на Ён Со. Отдайте её мне!
유미: 뭐 하는 거야?
Ю Ми: Что за дела?
단: 모자라고, 부족한 놈이지만, 허락해주신다면, 아가씰 평생 행복하게 해주겠습니다!
Дан: Да, я глупый и непутёвый, но, если Вы разрешите мне, я сделаю Ён Со счастливой навсегда!
연서: 아니 어디서 저런 걸 봤는지, 꼭 해보고 싶다잖아요.
Ён Со: Он где-то увидел такую сцену и обязательно захотел повторить сам.
장단 좀 맞춰주세요.
Подыграйте ему, пожалуйста.
유미: 어디까지가 역할극인지 알아야 북을 치든 장굴 치든 하지.
Я же должна знать, где тут правда, а где постановка.
둘이 결혼은 진짜야?
Вы двое, правда, женитесь?
연서, 단: (고개를 끄덕인다)
Ён Со, Дан: (Кивают)
유미: 아니 무슨 진도를 광케이블 LTE 속도로 빼.
Ю Ми: Да у вас события развиваются на скорости LTE!
단: 허락해주세요.
Дан: Позвольте, пожалуйста.
Фраза недели
허락해 주세요
[Хо-рак хэ-чжу-сэ-ё]
Позвольте, пожалуйста.
Примеры
☞ 선생님, 부탁드립니다. 퇴원, 허락해 주세요.
«Доктор, прошу вас. Позвольте мне выписаться.»
Другие выражения
☞ Основа глагола + 아/어도 될까요?
Грамматическая конструкция, с помощью которой просят разрешение сделать что-то.
☞ 네, 좋아요.
«Хорошо»
☞ 그렇게 하세요.
«Хорошо»
Примеры
☞ 아냐 피디님, 저 오늘 좀 일찍 가도 될까요?
«Аня, можно я сегодня пойду пораньше?»
2022-11-26
2022-11-26
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