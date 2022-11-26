Последняя миссия ангела: Любовь (12) 끄떡없어요

Началось парламентское расследование Итхэвонской трагедии
2022-11-26
#Говорим как герои сериалов l 2022-11-28
Диалог недели
강우: 괜찮아요?
Кан У: Вы в порядке?
연서: 끄떡없어요. 지난 주부턴 조금씩 턴도 돌고 있고요.
Ён Со: Без изменений. С прошлой недели начала упражняться в поворотах.
강우: 아니, 마음이요.
Кан У: Нет, я про душевное состояние.
3개월 동안 한 번도 집 밖에 안 나왔잖아요.
Вы же ни разу за 3 месяца не выходили из комнаты.
첫 일주일은 방에만 틀어박혀서 내내 울었다면서요.
А всю первую неделю проплакали, закрывшись в комнате.
남겨진 사람은 남겨진 대로 하루하루를 살아가야죠.
Оставшиеся в живых должны продолжать жить день за днём.
그것만큼 잔인한 것도 없지만.
Как бы жестоко это не звучало.
연서: 감독님 나는 희망이 있어요.
Ён Со: Вы знаете, у меня ещё есть надежда.
아니, 예감 같은 거예요. 단이를 다시 만날 수 있을 거 같다는 예감.
Нет, предчувствие. Предчувствие, что я смогу увидеть Дана снова.
Фраза недели
끄떡없어요
[Ккы-тток оп-со-ё]
Без изменений
Примеры
☞ - 어제의 마라톤 때문에 다리가 너무 아파. 사샤, 너는 어때?
- 나? 나 끄떡없어!
« - Из-за вчерашнего забега у меня так болят ноги. Саша, а ты как?
- Я? Я без изменений!»
Другие выражения
☞ 끄떡없이
«Без изменений / без проблем»
Примеры
☞ 이 정도면 끄떡없이 더 먹을 수 있어!
«Я без проблем могу съесть еще!»
2022-11-26
2022-11-26
2022-11-24
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