Рассказ «Форзиции» писателя Чхве Ин Ука

- Я и сам обделён судьбою. В прошлом году пережил утрату и до сих пор одинок, но детей у меня ещё нет, родителей тоже, поэтому жить нам предстоит лишь вдвоём. Тяжёлых забот особо не будет, вот только мне много лет, как вы на это смотрите?

В конце мужчина заговорил невнятно и взял Ён И за руку. У неё лишь сильнее забилось сердце, но не возникло никаких мыслей.

После этого мужчина, как и раньше, приезжал на грузовике и часто появлялся возле дома Ён И, а иногда даже останавливался отдохнуть в её комнате на ночь. С тех пор прошло три месяца, и теперь уже нельзя было отрицать, что внутри Ён И росла ещё одна маленькая жизнь.









В один из дней, когда форзиции уже пышно распустились за каменной оградой, Тори сидел под ней и играл. Он прогуливался взад и вперёд, делая вид, что громко читает, когда к нему подошёл мальчик Ку Гиль.

- Тори, твоя мама замуж выходит?

- Да, замуж выходит.

- И ты с ней уезжаешь?

- И я уезжаю. И бабушка.

- Врёшь!

- Это правда!

Тори скривил губы и снова начал притворяться, что читает, направившись в сторону новой дороги.





돌각담 담장 너머로 개나리가 노랗게 핀 어느 날,

돌이는 돌각담 밑에서 놀고 있었다.

그는 준이가 공부할 때면 곁에서 한두 마디씩 들은 것이 기억났다.





“제 삼십일과, 고드름, 고드름 수정 고드름~~”





돌이는 이리저리 거닐면서 커다란 소리로 글 읽는 흉내를 내고 있는데 구길이가 왔다.





“돌이 너희 엄마 시집간다며?”





“응, 우리 엄마는 시집간다”





“너도 가나?”





“응, 나도 간다. 할매도 간다”





“애~거짓말!”





“참말이다”





돌이는 입을 한번 삐죽하고 나서 이내 또

글공부에 대한 흉내를 내며 저 혼자서 신작로 저편으로 걸어간다.









Из интервью с профессором Пан Мин Хо Сеульского национального университета:

В годы японской оккупации и сразу после освобождения Кореи повторное замужество не особо признавалось обществом, что являлось неразумным по отношению к обречённым судьбою женщинам. Образ главной героини передаёт боль и трудности женщин тех времён.









Жёлтые цветы форзиции уже пышно распустились над каменной оградой. Было далеко за полдень, когда на новой дороге перед домом Тори остановился нагруженный древесиной грузовик. Из кабины вылез почтенный мужчина с потрёпанной сумкой и вошёл в дом. Через некоторое время он вышел, ведя впереди себя Ён И всю в слезах. Уже сев в машину, Ён И стала искать глазами Тори.

- Пок Толь!

Она звала его срывающимся голосом, но Тори не показывался.

- Побудь с бабушкой, я куплю тебе красивую одежду, - сдерживая слёзы, причитала Ён И, а Тори так и не отвечал.

Когда машина уже собиралась отъехать, Тори, который так и не отзывался на крики матери, обнаружили тихо сидящим на поклаже, куда он видимо быстро украдкой залез. Рукой помощника он был спущен обратно.

Когда машина с гулом поехала, Тори изо всех сил побежал следом, но расстояние между ними постепенно увеличивалось и увеличивалось. Ён И прекрасно знала, что и как происходит, знала, но продолжала ехать. Ей приходилось следовать туда, куда ехал грузовик.





돌각담 담장 너머로 개나리가 노랗게 핀 어느 날 한낮이 훨씬 겨웠을 때.

돌이네 집앞 신작로에 재목을 가득 실은 트럭이 한 대 정거하였다.

운전대에서는 예의 사나이가 다 해진 가방을 들고 돌이네 집으로 들어갔다.

얼마쯤 지나서 사나이는 두 눈에 눈물이 글썽글썽한 연이를 앞세우고 나왔다.





연이는 차에 올라서야 비로소 눈으로 돌이를 찾았다.





“복돌아!”





목메인 소리로 한 마디 불렀으나 돌이는 눈앞에 나타나지 않았다.





할매 하고 있으면 내 꼬까옷 사가지고 올게, 하고

눈물을 머금고 타이르던 돌이, 돌이는 어디로 갔는가.





차가 막 떠나려 할 무렵, 연이가 불러도 대답이 없던 돌이는

어느새 그렇게 재빠르게 올라탔는지 차짐 위에 올라가 자그만히 앉았는 것이

그제야 발각이 되어 조수의 손으로 끄집어 내려졌다.





차가 위잉 떠나자 돌이는 기를 쓰고 트럭의 뒤를 쫒아갔으나

거리는 점점 점점 멀어질 뿐이었다.





연이는 번연히 그런 줄도 저런 줄도 알면서, 알면서도 간다.

차가 가는 대로 몸을 맡겨야만 되었다.









Писатель Чхве Ин Ук (1920-1972) родился в уезде Хапчхон провинции Кёнсан-Намдо. Дебютировал в 1938 году с рассказом «Увядшая душа».