Женщины Северной Кореи, ломающие запреты

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Женщины должны жертвовать собой ради семьи и быть преданными Родине. Так выглядит традиционный идеальный образ представительниц прекрасного пола в Северной Корее. Однако данное мнение стало меняться с началом участия в общественной жизни женщин, которые родились в 90-е годы. В северокорейском законе об охране труда говорится, что женщины не должны выполнять работу, которая может нанести вред их здоровью. Закон прямо не запрещает женщинам садиться за руль, но водители в Северной Корее в случае необходимости самостоятельно ремонтируют автомобили, и именно поэтому вождение транспортных средств долгое время было преимущественно мужской профессией. Сегодня по северокорейскому телевидению показывают женщин, которые посвятили себя делу, традиционно считавшемуся «мужским». Это и женщины-машинисты, управляющие бульдозером, и инженеры-механики, производящие тракторы. Предполагается, что рассказы о таких успешных женщинах побудят их соотечественниц тоже достигать успехов в общественной жизни. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о женщинах Севера, которые ломают запреты и посвящают себя традиционно «мужским» профессиям. И поможет нам в этом доктор Ли Чжи Сун из Корейского института национального воссоединения.